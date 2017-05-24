Уже задержаны 23 должностных лица налоговых органов Украины

Правоохранители задержали 23 представителя налоговых администраций в областях в рамках проведения крупной антикоррупционной операции, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"В данное время задержано 23 человека высоких должностных лиц", - сообщил А.Матиос на брифинге в аэропорту "Жуляны" (Киев) в среду.

В рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадкам Ю.Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов, заявляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как рассказал он на брифинге в среду в Киеве, в настоящее время обыски проводятся в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

Он проинформировал, что ожидается прибытие вертолетов с задержанными с востока и юга страны, после чего они будут доставлены в Генпрокуратуру для уведомления о подозрении.

"Мы нашли алгоритм привлечения к ответственности тех, кто организовал и наживался на этом. Реальный сектор экономики страдал от этого", - сказал А.Матиос.

Он подчеркнул, что это только "первая волна задержаний".

"В рамках уголовного расследования мы предусматриваем привлечь к ответственности сотрудников органов прокуратуры, сотрудников органов Службы безопасности и сотрудников органов государственной налоговой администрации. Без этого триединого спрута в государстве не началась бы война. Было ограблено государство на такие миллиарды гривен вследствие тотального обогащения людей, которые до сих пор спокойно находились в Украине", - сообщил главный военный прокурор.

В то же время, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который также участвовал в брифинге, в ряде случаев подозреваемые скрываются.

"Теперь начинается соревнование в судах. Уверен, что будут включаться колоссальные деньги для того, чтобы отмазывать этих деятелей времен Януковича от ответственности. Но, надеюсь, что следствие действительно хорошо поработало. Доказательств будет еще больше", - подчеркнул министр.

В свою очередь А.Матиос отметил, что часть людей, которые задержаны в Киеве, доставляются в Печерский районный суд для рассмотрения вопроса об избрания меры пресечения в виде ареста, части фигурантов вручают подозрение.

"Часть людей доставляют сейчас – это особый топ – Днепр, Харьков, Одесса, которых мы очень ждем, - это люди, которые сейчас не при власти, но… Сейчас вертолет доставит действующего начальника Службы безопасности того же "смотрящего" за всем бизнесом Курченко, генерал-лейтенанта Денисюка", - добавил он.