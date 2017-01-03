В 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет - Парубий

В 2017 году досрочных выборов в Верховную Раду не будет, заявил в программе "Погляд" на "5 канале" в понедельник вечером спикер парламента Андрей Парубий.

"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что сценарий, навязываемый Украине, внешний, это сценарий не украинский. А агрессором, фактически, обломавшем зубы об украинскую армию на востоке, огромные средства тратятся на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри (Украины). Конечно, парламент является главной площадкой, на которую осуществляется эта атака", - сказал А.Парубий.

По его словам, подобные сценарии можно было наблюдать в Молдове, где "путем дестабилизации российские силы пытаются изменить вектор целой страны". "Такой сценарий пытаются навязать Украине, но он не будет иметь успехов в государстве", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Также спикер высказал убеждение, что через несколько месяцев граждане Украины получит безвизовый режим с Европейским Союзом. "В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Я могу сказать одно наверняка: когда он появится в повестке дня, у нас будут подавляющее большинство депутатов. Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки - он отсрочен", - сказал А.Парубий.