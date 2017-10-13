В акциях под Радой 17 октября ожидается участие до 15 тысяч человек

В массовых акциях протеста под Верховной Радой Украины во вторник, 17 октября, ожидается участие до 15 тысяч человек, в связи с распространением листовок с радикальными призывами полиция просит придерживаться мирного формата протеста.

"На 17 октября у нас есть заявка от "Руха новых сил" на проведение акции под Верховной Радой. Есть еще и другие заявки, не все они еще сформированы. Заявлено 10-15 тысяч человек. Такое количество людей и ожидаем", - рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он подчеркнул, что полиция усиливает меры безопасности в связи с тем, что акция, как ожидается, будет массовой, к тому же распространяются призывы к радикальным действиям. "Лозунги достаточно радикальные, призывы радикальные. Распространяются различные листовки. Мы должны быть внимательны, поэтому усилим меры безопасности, установим рамки, также будет проводится поверхностная проверка", - рассказал А.Крищенко.

По его словам, также есть информация, что на протест под парламентом приедут люди из других регионов страны.

"Мы призываем соблюдать порядок, не поддаваться на провокации, не совершать противозаконных действий. В обеспечении правопорядка будут задействованы около 3,5 тысяч правоохранителей", - проинформировал начальник главка.

Он уточнил, что пока заявки поданы на проведение акции только 17 октября, но, возможно, она продлится не один день.

"Наша задача – дать право людям выразить свою позицию, реализовать право на мирный протест. Пока он, этот протест, будет проводиться законным способом – будет безопасно", - добавил руководитель полиции Киева.

По словам А.Крищенко, правоохранители всегда учитывают тот факт, что на массовых мероприятиях могут быть провокаторы, а также возможны террористические проявления, в связи с этим координируется силы и средства полиции для недопущения инцидентов.