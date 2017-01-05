В АП ответили Пинчуку: Украина не откажется от интеграции с ЕС и НАТО, Крымом торговать не будет

О недопустимости компромиссов с РФ в условиях агрессии с ее стороны, к чему призвал бизнесмен Виктор Пинчук в статье в британском издании Wall Street Journal, заявляют в администрации президента Украины.

Как сообщает "Европейская правда" в четверг, Wall Street Journal опубликовал официальный ответ администрации главы государства за подписью замглавы АП Константина Елисеева на статью В.Пинчука. Позиция АП размещена под заголовком "Уважение к Украине крайне важно, чтобы достичь стабильного мира".

К.Елисеев категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным В.Пинчуком. "Не могу согласиться с его призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они только разогревают аппетиты России", - заявил он.

В статье перечислены три ключевые позиции Украины. "Нет - развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины… Нет - торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир… Нет - выборам на Донбассе, пока российские (военные - ЕП) сапоги остаются на украинской земле", - написал К.Елисеев, реагируя на предложение В.Пинчука.

По мнению замглавы АП, "договоренности на условиях России – неправильная политика".

Как сообщалось, в статье для The Wall Street Journal, опубликованной в конце 2016 года, В.Пинчук предложил властям и гражданам Украины пойти на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ. Среди озвученных им инициатив, в частности, - временное исключение Украиной из заявленных целей ее членства в ЕС, отказ от намерения вступить в НАТО в кратко- и среднесрочной перспективе, согласие на нейтралитет.

Бизнесмен также настаивает на позиции, что "Крым не должен стать помехой на пути решения, которое покончит с войной на востоке на справедливой основе" при одновременном сохранении позиции, что Крым – часть Украины, он должен быть возвращен. Кроме этого, В.Пинчук предложил Украине согласиться на местные выборы в отдельных районах Донбасса до полного возвращения под свой контроль над этой территорией с целью "продемонстрировать свою приверженность мирному объединению".

Еще одним предложением бизнесмена является согласие Украины на постепенное снятие санкций с РФ.