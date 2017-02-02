В Авдеевке относительно тихо, но ремонтники не могут попасть к месту порыва ЛЭП из-за отсутствия гарантий о прекращении огня

Относительная тишина установилась в Авдеевке на данный момент, однако ремонтные бригады не смогут в четверг приступить к восстановительным работам на линии электропередач (ЛЭП) из-за отсутствия гарантий российской стороны СЦКК о прекращении огня, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сейчас в Авдеевке относительная тишина. Бахают по окрестностям и по позициям наших военных. К сожалению, бригада наших электромонтажников не смогла и сегодня выйти на место порыва ЛЭП, потому что российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня. Поэтому монтажники уже и не могут попасть туда", - написал он на странице в "Фейсбуке".

П.Жебривский также сообщил, что в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко доложил ему о текущей ситуации, а также о промедлении российского агрессора с гарантиями прекращения огня в районе Авдеевки.