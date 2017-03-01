В черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 300 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает TYT.BY. По его словам, всего в черном списке находится 1,7 миллиона человек, из которых 1,5 миллиона были внесены по инициативе России. Также глава МВД Беларуси прокомментировал задержание по указке РР в Минске украинского поэта Сергея Жадана, которое произошло 11 февраля 2017 года. "Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые", - отметил Шуневич. По его словам, МВД обязано "выявлять таких граждан и задерживать". "Задержали, потому что милиция работает хорошо. А случилось это ночью, так как информация поступила ночью о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом. Ждать до утра не могли", - объяснил Игорь Шуневич.

