В Европарламенте рассказали, при каких условиях могут отменить безвиз с Украиной

Депутаты Европейского парламента предостерегли, что в случае свертывания реформ в Украине Европейский союз может лишить украинцев права безвизовых путешествий по странам Шенгенской зоны. Об этом сообщает DW. "Если что-то произойдет и реформы остановятся, тогда будет возможность для просмотра этого процесса и для принятия соответствующих мер. В экстремальном случае, который, по моему мнению, маловозможен, визовый режим может быть приостановлен. Мы имеем соответствующий механизм, который обусловлен в соглашении о визовой либерализации", - заявил евродепутат от Польши Дариуш Розати. По его словам, украинские власти осуществили прогресс в сфере реформирования, однако в ЕС есть достаточное количество людей, которые хотели бы видеть более быстрый прогресс. В свою очередь, евродепутат Польши, член комитета иностранных дел Анна Фотыга также напомнила о существовании механизма приостановления безвизового режима. "Если Украина отменит или отступит от каких-то реформ, которые уже воплощены, это может произойти. Например, если Украина отступит от каких-либо требований, которые перед ней были поставлены. Это всегда зависит от воли государств-членов ЕС", - сообщила она, отметив, что считает регресс в реформировании в Украине маловероятным.

