В Евросоюзе не признают так называемые "паспорта", которые боевики напечатали на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в комментарии рассказала спикер Еврокомиссии Майя Косьянчич.

"Указ (Владимира Путина о признании "паспортов") не соответствует духу Минских договоренностей. Документы для путешествий, изданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР", не признаются Европейским Союзом", - заявила Косьянчич.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация признала документы, выданные боевиками на подконтрольных ими территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, такой шаг свидетельствует о фактическом выходе России из Минского процесса.