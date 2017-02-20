В Евросоюзе не признают так называемые "паспорта", которые боевики напечатали на оккупированных территориях Донбасса
В Евросоюзе не признают так называемые "паспорта", которые боевики напечатали на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом в комментарии рассказала спикер Еврокомиссии Майя Косьянчич.
"Указ (Владимира Путина о признании "паспортов") не соответствует духу Минских договоренностей. Документы для путешествий, изданные в так называемых "ДНР" и "ЛНР", не признаются Европейским Союзом", - заявила Косьянчич.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация признала документы, выданные боевиками на подконтрольных ими территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
По мнению секретаря СНБО Александра Турчинова, такой шаг свидетельствует о фактическом выходе России из Минского процесса.