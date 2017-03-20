В Госдуме предлагают провести полную миграционную амнистию для ДНР/ЛНР

Участники парламентских слушаний в Госдуме предложили правительству Российской Федерации провести для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик полную миграционную амнистию и разработать дополнительный перечень преференций на территории России. Об этом говорится в проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний, передает ТАСС.

"С учетом гуманитарной катастрофы, в которой оказались граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, провести для этой категории российских соотечественников полную миграционную амнистию и разработать дополнительный перечень преференций на территории России", - говорится в сообщении.

В частности, предлагают разработать такие преференции: при получении российского гражданства; при получении вида на жительство в России; при регистрации по месту жительства в России; при устройстве на работу на территории РФ.

