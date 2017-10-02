В ГПУ назвали число потерпевших в деле о преступлениях против участников Майдана

Потерпевшими по делу преступлений против участников протестных акций в период с 30 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве признаны более 1500 человек. Об этом сегодня сообщил начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина. "На сегодняшний день, потерпевшими по делу признаны более 1500 человек. У нас есть подозреваемые, непосредственно исполнители, начиная с 30 ноября 2013 года и заканчивая 20 февраля 2014 года по каждому из эпизодов", - сообщил Горбатюк. Напомним, ранее Горбатюк заявил, что ГПУ в скором времени сообщит о новых подозрениях по делу о расстреле на Майдане Независимости в Киеве зимой 2014 года. "По ряду эпизодов готовятся сообщения о подозрениях, но я пока их не могу озвучивать, это решение принимается следователем прокурором. Ведется системная работа, начиная с исполнителей и заканчивая тем, кого мы подозреваем в организации этих преступлений", - сказал он. По его словам, принятие окончательных решений по делам Майдана тормозит суд. В то же время, до сих пор ни одна из жалоб ГПУ на нарушения со стороны судей не была рассмотрена.

