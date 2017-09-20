В Харькове суд отпустил экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест

Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает портал Status Quo. По ее словам, Штепа должна постоянно находиться по месту жительства в Славянске Донецкой области. Прокуратура, в свою очередь, настаивала на продолжении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Напомним, срок ареста Штепы истекает 21 сентября. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.

