В ходе прорыва Саакашвили через границу пострадали свыше 20 правоохранителей - МВД

В ходе прорыва бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" в воскресенье пострадали 13 сотрудников Национальной полиции и 9 сотрудников Государственной пограничной службы. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"По итогам событий 10-го сентября на пограничном пропускном пункте всего во время охраны общественного порядка пострадали и получили повреждения разной степени тяжести 13 полицейских и 9 пограничников", - сообщил он.

Шевченко добавил, что у одного из правоохранителей перелом плечевой кости, у остальных - травмы меньшей степени тяжести.

Государственная пограничная служба (ГПСУ) составила 15 административных протоколов по факту прорыва границы.