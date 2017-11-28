В Интерпол направили ходатайство об объявлении Курченко в международный розыск

Правоохранительные органы Украины направили в Генеральный секретариат Интерпола ходатайство об объявлении в международный розыск сбежавшего в Москву после Революции достоинства приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу бизнесмена Сергею Курченко, подозреваемого совершении ряда преступлений.

"Благодаря совместным мерам, принятым при координации прокуратуры Одесской области, правоохранительными органами внесено ходатайство в Генеральный секретариат Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко с целью установления его местонахождения", -написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она напомнила, что С.Курченко обоснованно подозревается в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений.

"Только от его преступных махинаций с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн обязательных платежей", - добавила Л.Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что в мае 2017 года прокуратурой согласовано сообщение о подозрении С.Курченко, он был объявлен в государственный розыск и суд предоставил разрешение на его задержание с целью повода для избрания меры пресечения.

"В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Судом уже подтверждена вина 15 фигурантов преступных сделок", - также напомнила она.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года прокуратура Одесской области направила С.Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Во вторник, 30 мая, прокуратура области согласовала и направила уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С.Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и т. п.", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Обвинение в отношении С.Курченко касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и др.) путем злоупотребления полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.

В начале июля Генеральная прокуратура сообщила, что убытки от деятельности созданной С.Курченко преступной группы превышают 14 млрд грн.