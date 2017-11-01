В Киеве активистка Femen сожгла плюшевых медведей возле магазина Roshen

В ночь на среду, 1 ноября, движение Femen устроило провокационную акцию протеста возле магазина сладостей корпорации Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Полуобнаженная активистка Femen сожгла плюшевые игрушки у входа в магазин Roshen в Киеве. На теле женщины было написано: конфеты или импичмент.

"Акция посвящена жадности президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готов расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу", - заявили в Femen.