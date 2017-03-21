В Киеве представили проект плана реинтеграции Крыма и защиты прав украинцев на оккупированном полуострове

Министерство Украины по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовило проект плана мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

Презентация состоялась во вторник в помещении Министерстве после общественного обсуждения проекта этого документа.

"Была создана инициативная группа, которая наработала план, который сегодня она готова донести до общественности", - сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи в ходе презентации.

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко рассказала, что это не стратегия, а только план мероприятий, который касается защиты социальных, гуманитарных прав человека на территории оккупированного Россией Крыма.

По словам Ю.Тищенко, цель этих мероприятий с одной стороны - обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и тех граждан, которые проживают на оккупированной территории, политика коммуникации и создание возможностей для получения этими людьми различных услуг.

Кроме того, мероприятия направлены на реинтеграцию оккупированных территорий и населения Крыма в единое конституционное пространство Украины.

В проекте детально прописан ряд мероприятий, а именно развитие контрольных пунктов въезда-выезда на админгранице с Крымом, транспортной инфраструктуры, усовершенствование системы соцзащиты украинских политзаключенных в России и членов их семей, жертв репрессий на полуострове.

Кроме того, речь идет о создании центров предоставления админуслуг возле КПВВ в Херсонской области для украинцев, проживающих в Крыму, а также обеспечение права на свободное образование, в том числе путем экстернатуры и дистанционного обучения.

Согласно информации Министерства, после презентации проект будет направлен на согласование в Кабинет министров Украины.