В Киеве у Мемориала жертв Голодомора зажгли свечи памяти

Президент Украины Петр Порошенко в субботу в Киеве почтил память жертв голодоморов.

К Национальному музею "Мемориал жертв Голодомора" в столице пришли довольно много людей. Они стоят вдоль аллеи, ведущей к мемориалу, а также на возвышенностях сквера, в котором находится мемориал. Люди пришли с колосками и веточками калины, чтобы возложить их к мемориалу и зажечь свечу памяти по жертвам Голодомора.

Из репродукторов перед началом церемонии рассказывали историю Голодомора в Украине. "Это был спланированный геноцид Москвы против Украины", - звучали слова диктора.

Людей на территорию мемориала пропускали через металлоискатели. Многие пришли с национальными флагами Украины с чёрными траурными лентами.

После выступления о Голодоморе П. Порошенко объявил общенациональную минуту молчания, началась всеукраинская акция "Зажги свечу". Свечу вечной памяти зажгли глава государства, премьер-министр Владимира Гройсман. Также были зажжены свечи памяти от Верховной Рады, от Всемирного конгресса украинцев, Украинского института национальной памяти, от Автономной Республики Крым, от городов Киева и Севастополя, от областей Украины, от глав и представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и международных организаций.

Лампадки со свечами раздают волонтеры возле мемориала.