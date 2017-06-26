В КИУ рассказали, сколько нардепов пропустили все заседания Рады в июне

Комитет избирателей Украины в рамках проекта "Дословно" проанализировал посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады. По данным исследования шестеро нардепов пропустили все заседания парламента в июне, передает пресс-служба КИУ. "Среди таких депутатов Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Вячеслав Богуслаев ("Воля народа"), Андрей Белецкий, Дмитрий Ярош (внефракционные), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, разыскиваемых украинская власть. Эти депутаты не посетили ни одного заседания Совета как по данным письменной, так и электронной регистраций. Еще 43 нардепf пропустили более половины заседаний Рады", - отмечается в сообщении.

В июне лучше всего посещали заседания ВР депутаты фракций Радикальная партия Олега Ляшко и "Народный Фронт", хуже всего - "Воли народа" и "Оппозиционного блока". "В среднем на заседаниях Рады был зарегистрирован 91% депутатов фракции РПЛ, 88% -" Народного Фронта ", 87% - БПП, 86% - ВО "Батькивщина", 80% - "Самопомочи", 77% - группы "Видродження", 76% - группы "Воля народа", 73% - внефракционных депутатов, 70% - "Оппозиционного блока", - сообщили в КИУ. Всего в июне состоялось 11 пленарных заседаний Рады. В среднем на них был зарегистрирован 351 из 422 народных депутатов. Напомним, ранее КИУ сообщил, что 193 народных депутата пропустили более половины голосований Верховной Рады в 2017 году.

