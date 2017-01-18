В комитете Рады по нацбезопасности инициируют исключение Левочкина из своих рядов

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны намерены инициировать вопрос исключения из своих рядов заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

"Мы завтра будем регистрировать проект постановления, который комитет инициирует, об исключении также и Левочкина", - сказал журналистам руководитель комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт") в среду.

Ранее на заседании комитета с такой инициативой выступил народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

Как сообщалось, 15 декабря группа народных депутатов из различных фракций, в т.ч, члены комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, подготовила проект постановления об исключении из состава этого комитета внефракционного народного депутата Надежды Савченко. 18 января комитет нацбезопасности принял решение обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку, есть ли в действиях Н.Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.