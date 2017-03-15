В конфликте на Донбассе пострадали свыше 33 тысяч человек - ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 33 тысячи 146 пострадавших из-за конфликта на Донбассе. Об этом сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, представляя 17 отчет во время брифинга в среду, 15 марта. "Этот конфликт забрал много жизней и на многие повлиял. В общем, мы задокументировали 33 тысячи 146 жертв среди гражданского населения, ВСУ и вооруженных групп", - отметила Фрейзер.

