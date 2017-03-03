В Конгрессе США подготовили законопроект о передаче Украине $150 млн на военные нужды

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине $150 млн на военные нужды, сообщили на телеканале "112 Украина".

"Средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирование, а также оборонительного оружия", – говорится в сообщении на сайте телеканала в пятницу утром.

Кроме того, конгрессмены готовы направить эти средства на поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.

Согласно подготовленного документа, сумма средств для военной помощи Украине сокращена в два раза от заложенного в 2016 г. в оборонный бюджет США, где она составляла $300 млн.

Предлагаемый законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей Конгресса США. В дальнейшем его должен одобрить президент США.