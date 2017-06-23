В Конгрессе США пообещали оказать военную помощь Украине

Глава комитета по делам вооруженных сил нижней палаты конгресса США Мэк Торнберри заявил, что США намерены предусмотреть предоставление военной помощи Украине в бюджете на 2018 финансовый год. Об этом сенатор сообщил журналистам, передает The Hill. В частности, речь идет о законопроекте, который предусматривает выделение средств министерству обороны США. Как заявил Торнберри, выделенные для министерства средства пойдут на защиту от "агрессии со стороны Северной Кореи и России". По словам сенатора, Минобороны "выделит миллионы" на обучение украинских военных и выделение для них снаряжения. "Он (законопроект) точно будет включать в себя военную помощь для Украины и призыв к администрации (президента Дональда Трампа) предоставить летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии с Востока", - заверил Торнберри. Напомним, ранее президент Петр Порошенко сообщал, что в ближайшее время Украина и США подпишут ряд соглашений в оборонной сфере, в том числе о военных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

