В Конгрессе США представили проект резолюции о признании Голодомора геноцидом

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки во вторник, 7 ноября, представили приуроченный к 85 годовщине проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Укринформ".

"Мы сегодня, как посольство Украины и дипломатическая служба, продвигаем эту идею в разных странах мира, в частности в Соединенных Штатах Америки, чтобы в Конгрессе была принята резолюция о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Первые шаги сделаны, сегодня такая резолюция была внесена конгрессменами в Палате представителей", - рассказал Чалый. Он отметил, что с этой инициативой выступили, в частности, конгрессмены Сандер Левин, Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик и Энди Харрис. "Резолюция далее будет рассматриваться. Я думаю, это займет несколько месяцев, и, надеюсь, в следующем году, весной, мы получим голосование в Конгрессе США", - добавил посол.

Чалый также подчеркнул, что сейчас процесс признания Голодомора геноцидом украинского народа продолжается в нескольких штатах и на сегодня такое решение уже приняли парламенты штатов Вашингтон, Орегон и Нью-Джерси. "Я как посол, вместе с Комитетом Голодомора-геноцида обратился ко всем губернаторам в Соединенных Штатах, чтобы они издали свои прокламации", - отметил он. По его словам, это будет дополнительным аргументом для решения конгрессменов и сенаторов в главном законодательном органе США.

В парламенте Великобритании на 7 ноября 2017 года были запланированы дебаты о Голодоморе в Украине.

