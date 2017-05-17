В Кремле назвали обвинения в кибератаке на сайт президента Украины Петра Порошенко демонстрацией "оголтелой русофобии". Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости". "Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений. А на фоне принятых вчера решений украинской стороны лишний раз демонстрирует оголтелую русофобскую направленность политики Киева", - сказал Песков. Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявлял, что в ответ на запрет российских интернет-ресурсов "Вконтакте" и "Яндекс" на сайт президента Украины вчера, 16 мая 2017 года, весь день осуществлялась DDоS-атака. Отметим, указ президента Украины Петра Порошенко о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине заблокируют ряд российских сайтов, вступил в силу 17 мая 2017 года.

