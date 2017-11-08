В Кремле считают, что в случае принятия Киевом решения о разрыве дипотношений с Москвой это нанесет урон интересам граждан обеих стран и повредит урегулированию на юго-востоке Украины. Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Если такое решение (о разрыве дипотношений с РФ) будет принято (Украиной) на этот раз, это дополнительно усложнит ситуацию, а главное - это нанесет урон интересам людей как в самой Украине, так и в России", - заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что такое решение - "безусловно, суверенное дело Украины".

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, кто в таком случае мог бы стать посредником между Москвой и Киевом, назвав это "гипотетическими рассуждениями".

Ранее в СМИ появились слухи, что якобы Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений с Россией.