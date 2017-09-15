В Кремле утверждают, что не откажутся от гуманитарной помощи жителям Донбасса

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает издание ТАСС.

Он отреагировал на информацию российски СМИ о том, что в 2019 году правительство откажется от "гуманитарной поддержки Донбассу" на пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идет и не будет идти. Из гуманитарных соображений, Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были оторваны в результате гражданской войны своей собственной страной", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что в финансировании предполагается "определенный передел", впрочем это не означает его сокращение.