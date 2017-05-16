В Кремле заявили, что внимательно отслеживают ситуацию с санкциями Киева по СМИ, пока не готовы говорить об ответных санкциях, но не забывают о принципе взаимности.

Отвечая на вопрос, планируют ли в Кремле принять ответные санкции в отношении украинских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Пока не готов вам сказать. На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся популярностью в русскоязычном пространстве".

В то же время Д.Песков отметил: "Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно же, не забываем о принципе взаимности".

В Кремле также считают введенные Киевом санкции против российских юридических и физических лиц недружественным и недальновидным шагом, нарушающим права украинцев на получение информации.

"Это очередное проявление недружественной и недальновидной политики Киева в отношении Российской Федерации", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что это "очередной шаг в цепи многих шагов, которые нарушают права людей в Украине на получение информации, которые вредят интересам населения Украины".

"Проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за вот той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", - подчеркнул Д.Песков.