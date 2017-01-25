В Крыму ФСБ задержала адвоката Полозова

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали адвоката Ахтема Чийгоза Николая Полозова. Об этом в Twitter сообщил журналист Антон Наумлюк. "Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шестеро человек", - говорится в сообщении.

Также журналист сообщает, что задержанного везут в управление для допроса. "Везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова", - пишет Наумлюк. Также журналист сообщает, что Полозова хотят отстранить от дела заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. По мнению журналиста, адвоката хотят запугать, чтобы помешать работать в Крыму с делами крымских татар.

Отметим, оккупационные "власти" Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков за участие в митинге перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

