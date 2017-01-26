В Крыму задержали защитника членов крымскотатарского меджлиса

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Крыма (Центр "Э") в четверг задержали адвоката Эмиля Курбединов, который защищает интересы ряда членов Меджлиса крымских татар, сообщил его коллега Эдем Семедляев.

"Эмиль задержан Центром "Э", а у нас (в адвокатской конторе - ИФ) проводится обыск", - сказал адвокат.

Другие подробности он не сообщил.

МВД Крыма ситуацию не комментирует.

"Русские фашисты с утра 26 января 2017 приступили в Крыму к серии новых арестов и обысков в отношении крымских татар. С утра они ворвались в дом активистки крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой, в котором она живет с семьей сына Сейрана. При этом дом окружили несколько десятков до зубов вооруженных людей в камуфляже и сотрудники ФСБ России. Силовики заблокировали дом, отказались даже выпустить беременную жену Сейрана, еще недавно находившейся в больнице на сохранении беременности", написал председатель Меджлиса нардеп Рефат Чубаров на своей странице в Фейсбук.

По его словам, по завершении обыска, "каратели увезли с собой Сейрана Салиева, которого еще ранее оккупационный суд оштрафовал на 20 тыс. руб. за то, что он пришел поддержать владельца кафе "Салачыкъ" в Бахчисарае во время обыска 12 мая 2016 года".

Одновременно, в Бахчисарае на подъезде к дому Сейрана Салиева "оккупационная полиция остановила автомобиль, в котором находились адвокаты Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, спешившие к задержанному". Вскоре Эдема Семедляева отпустили, а Эмиля Курбединова увезли с собой. "Чуть позже стало известно, что оккупантами начаты обыски в адвокатском офисе Эмиля Курбединова и по месту его проживания", - написал Р.Чубаров.

По информации "Радио Свобода", адвокат Э.Курбединов "административно задержан". "отделом борьбы с экстремизмом".

А адвокат Николай Полозов сообщил в Фейсбук, что Э.Курбединова отвезли в ФСБ. Днем в четверг в Железнодорожном райсуде Симферополя будет рассматриваться ходатайство правоохранителей об избрании меры пресечения Э.Курбединову.