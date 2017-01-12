В Литве обнаружили счет Лазаренко с 30 млн долларов

Литовские журналисты из издания 15min.lt обнаружили в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) документы, которые свидетельствуют о том, что на счете в литовском банке заморожено около 30 млн долларов, вероятно связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Об этом сообщается на сайте OCCRP. Как отмечается, эти средства лежат на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды в течение последних 17 лет каждые несколько месяцев продолжают их заморозку. Согласно расследованию, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах по представлению США еще в 2004 году. В OCCRP отмечают, что счет с 30 млн долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал ликвидированному банку Лазаренко European Federal Credit Bank. А литовское отделение банка SEB в 2000 году купило банк Hermis вместе с этим счетом. В банке SEB отказались сообщить какую-либо информацию о своих клиентах, однако подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами. "Мы не можем комментировать текущее расследование", - заявила представитель литовского филиала SEB. Напомним, замороженные в банке Антигуа и Барбуды 66,7 млн долларов бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, по решению местного суда, поступят в государственную казну этой страны.

