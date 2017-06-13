В МИД Украины констатируют, что "безвиз" с ЕС работает системно и ритмично

Проведенный департаментом консульской службы МИД Украины анализ действия безвизового режима поездок граждан Украины в Европейский Союз свидетельствует, что "безвиз" работает системно и ритмично, осложнений пересечения границы нет.

"По состоянию на 12.00 13.06 в ЕС въехало 26тыс.167 граждан Украины по биометрическим паспортам, в том числе 2тыс.910 - без виз", - сообщается во вторник днем на странице департамента консульской службы МИД в странице в Фейсбук.

В сообщении отмечается, что украинские консулы продолжают осуществлять мониторинг ситуации в международных аэропортах стран Европейского Союза и наземных пунктах пропуска.