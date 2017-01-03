В могиле Александра Олеся хотят похоронить другого человека

Останки известного украинского писателя Александра Олеся, который похоронен в Чехии, принудительно эксгумированы

Об этом сообщает DT.UA.

Александр Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище - 20 тыс. чешских крон на 10 лет (примерно 20 тыс. грн.).

По словам представителей местной украинской общины, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Однако недавно Михайлишин умер, и теперь его сын хочет похоронить отца в могиле Олеся.

По словам украинских диаспорян, перезахоронение запланировано на 12:00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны. Могилу писателя уже раскопали. Сейчас на Ольшанском кладбище находятся представители украинской диаспоры, которые ждут консула.

Министр информполитики Юрий Стець заявил, что соответствующие государственные учреждения уже проинформированы о проблеме и пытаются решить ее.