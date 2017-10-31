В Москве задержали экс-руководителя ГУД Бакая

В Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу "Нафтогаз-Украины" Игоря Бакая. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Вместе с Бакаем задержали его бухгалтера и помощника. Сегодня, 31 октября, помощника и бухгалтера отпустили из следственного изолятора, а экс-чиновник остался под стражей.

Известно, что его обвиняют в завладении финансами посторонних лиц путем обмана.

"На него есть 10 заявлений от обманутых и среди них заявление от российского миллиардера Алишера Усманова, который якобы одолжил Бакаю 9 миллионов долларов", - пишет издание.

Также по данным источников, Бакай последнее время жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой и постоянно занимал деньги у знакомых.

Известно, что Игоря Бакая обвиняли в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. В конце 2004 года он вместе с семьей бежал в Россию.

Экс-чиновника подозревают в незаконной продаже имущественных комплексов "Гостиница "Днепр", "Отель "Украина", а также недвижимости Национального комплекса "Экспоцентр Украины".