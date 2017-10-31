В НАБУ сообщили подробности обыска у сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова - Александру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook. "В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины", - говорится в сообщении. Как отмечается, обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра. "Сейчас закончен обыск. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", - сообщал экс-советник министра МВД Украины Илья Кива.

