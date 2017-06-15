В ОБСЕ констатируют рост числа обстрелов со стороны боевиков на Донбассе на 75% за неделю

Количество нарушений режима прекращения огня, в том числе и с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями, в зоне проведения антитеррористической операции за неделю увеличилось на 75%, заявляет первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) Александр Хуг.

"За минувшую неделю наблюдатели констатировали ухудшение ситуации в зоне АТО. На 75% увеличилось количество нарушений, а также увеличение применения тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - сказал А.Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он также отметил, что за неделю наблюдатели миссии зафиксировали 1,2 тыс. случаев взрывов снарядов из минометов, танков, артиллерии. "За предыдущую неделю таких случаев было 190", - сообщил А.Хуг, добавив, что большинство нарушений за отчетную неделю зафиксировано в Луганской области.

По информации замглавы миссии, за неделю наблюдатели подтвердили ранения 11 мирных жителей, все – в результате обстрелов жилых районов.

"Три года минские договоренности не выполняются, вооруженные люди заставляют мирных жителе платить ужасную цену. Но даже если начать выполнять договоренности сейчас, это не поможет вернуть жизни, по приблизительным подсчетам, 1-й тысячи людей. И не поможет вернуть жизни матери и сына, которые погибли в понедельник вечером в Трудовском районе Донецка", - сказал он.

По словам А.Хуга, на сегодня в миссии 653 наблюдателей, 565 из них работают на востоке Украины.