В ОБСЕ прогнозируют обострение на Донбассе зимой
Конфликт на Донбассе может резко обостриться зимой, ведь по замерзшей земле легче перевозить тяжелое оружие.
Такое мнение выразил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе Александер Хуг в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, сообщает DW.
"Когда земля зимой замерзнет, к сожалению, будет ещё легче перевозить тяжелое оружие", - заявил он.
Как констатировал Хуг, в течение прошедших недель количество нарушений режима прекращения огня постоянно росли. На Донбассе снова и снова применяются танки, артиллерийское оружие и реактивные системы залпового огня.
Накануне, 23 ноября, Хуг встретился с главарем группировки "ДНР" Александром Захарченко в Донецке. Он обсудил с ним вопрос безопасности наблюдателей миссии и длительное невыполнение Минских договоренностей. Читайте также: Хуг хочет доступа ОБСЕ на границу с РФ
По данным штаба АТО, в течение прошедших суток на Донбассе погибли пять украинских военных, ещё четыре ранены.