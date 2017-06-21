В офис Радикальной партии в Киеве ворвались вооруженные люди - Мосийчук

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в офис политической силы ворвались вооруженные люди.

Об этом он рассказал журналистам, сообщает Укринформ.

"Сейчас работники офиса Радикальной партии Олега Ляшко, сотрудники пресс- службы сообщили, что в помещение ворвались какие-то неизвестные граждане, которые не представляются, вооруженные, в масках, всем приказывают покинуть офис", - сказал политик.

Он добавил, что офис политсилы расположен в центре Киева на Кловском спуске, 7.

Напомним, в феврале в Киеве сотрудники Генпрокуратуры проводили обыск помощника и адвоката депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Нардеп призвал активистов и СМИ приехать на улицу Княжий Затон, где расположен офис адвоката.

Ранее Генпрокуратура подозревает Мосийчука в получении взяток в особо крупных размерах с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, а также хулиганстве и угрозах и направила в суд обвинительный акт. Однако позже ГПУ отозвала ходатайство.