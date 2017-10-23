В октябре на заседаниях Верховной Рады в среднем было зарегистрировано 318 народных депутатов из 422, что является худшим показателем за 2017 год - КИУ

В октябре на заседаниях Верховной Рады в среднем было зарегистрировано 318 народных депутатов из 422, что является худшим показателем за 2017 год. Об этом сообщили в общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ). До этого худшие результаты посещаемости зафиксировали в феврале 2017 года, когда в зале парламента в среднем было зарегистрировано 326 нардепов. В марте этот показатель составил 332 нардепа, апреле - 341, мае - 334, июне - 343, июле - 341, сентябре - 328. В КИУ, ссылаясь на данные письменной регистрации, подчеркнули, что в октябре все заседания Совета посетили 33% народных депутатов (139 из 422). Шесть депутатов не посетили ни одного заседания, 58 - пропустили более половины заседаний. Члены "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин и Вадим Рабинович, внефракционные Дмитрий Ярош и Вячеслав Константиновский (подал заявление о сложении мандата депутата), а также нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев не посетили ни одного заседания Рады по данным как письменной, так и электронной регистрации. При этом Бакулин и Ярош также не посетили ни одного заседания парламента в сентябре, напомнили в КИУ. Среди фракций и групп, по данным письменной регистрации, наихудшие показатели посещаемости в "Видродження", лучшие - у Блока Петра Порошенко. В среднем в октябре в зале было зарегистрировано 83% депутатов фракции БПП, 79% - "Народного фронта" и "Радикальной партии Олега Ляшко", 75% - "Самопомочи", 74% - внефракционных, 73% - "Батькивщины", 62% - "Оппозиционного блока", 61% - "Воли народа", 58% - "Видродження".

