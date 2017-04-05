В ОРДЛО отказались привлекать МККК и миссию ООН к верификации списков заложников

Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) отказались от привлечения Международного Комитета Красного Креста (МККК) или миссии ООН по правам человека к верификации списка лиц, которые отказываются возвращаться на неподконтрольные территории в рамках обмена заложниками, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ)в Минске Ирина Геращенко.

"Два месяца в рамках Минской группы мы искали компромисс по привлечению международной структуры, которая смогла бы верифицировать отказ сотен людей (которых боевики включили в списки на обмен, но которые отказываются возвращаться в ОРДЛО). К сожалению ОРДЛО категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста к вопросу освобождения заложников", - сказала И.Геращенко на заседании межпарламентский совета Украина-НАТО в среду в Киеве.

По ее словам, был компромиссный вариант – привлечь в этот процесс миссию ООН по правам человека, но на последнем заседании ТКГ в Минске представители ОРДЛО отказались и от этого варианта. "Было сказано: ищем какой-то третий вариант", - сообщила она.

И.Геращенко отметила, что, по мнению украинской стороны, это является затягиванием процесса.

"Мы в поисках инструментария, который позволит освободить наших заложников", - добавила она.