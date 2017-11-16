В ОРДЛО подтверждают, что удерживают 88 заложников из 157 человек, наличествующих в списках СБУ - И.Геращенко

Украинская сторона надеется на позитивный результат в вопросе обмена заложниками до Нового года, ОРДЛО подтвердила наличие у себя 88 лиц из списка в 157 человек, запрашиваемых официальным Киевом, заявляет вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Как вам известно, украинская сторона ищет все возможности для освобождения заложников, которые находятся на оккупированных территориях. Мы подтвердили готовность передать той стороне всех лиц, которых они запрашивают, если это отвечает украинскому законодательству – нет нарушения законов и процессуальных норм. Ключ для освобождения всех заложников находится в Кремле. Мы надеемся, что до нового года будут позитивные результаты", - сказала она журналистам в четверг в кулуарах парламента.

И.Геращенко напомнила, что на сегодня в списках СБУ 157 украинских заложников, другая сторона подтвердила лишь 88 граждан.

"Подтвердили (наличие) лишь 88 наших людей, это в первую очередь военные. Большинство из них уже три года удерживаются в Макеевской колонии. Украина готова передать свыше 300 человек, которых запрашивает та сторона", - сказала она.

Вместе с тем, И.Геращенко подчеркнула, что Украина "не может согласиться на шантаж".

"На запрашиваемых "потеряшку Агеева" (российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного на территории Украины ) или "беркутовцев" (сотрудников ныне расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут"), подозреваемых в расстреле Героев Небесной сотни. Они должны предстать перед украинским судом, получить приговор и только потом их судьба будет решаться", - сказана она.

Отвечая на вопрос о том, что на решение вопроса обмена пленными повлияло вмешательство Виктора Медведчука, вице-спикер сказала: "Мы должны использовать все шансы, возможности, переговорщиков, у которых есть те или иные каналы, возможности, мы должны апеллировать к Церкви, ко всем структурам".

"Мы на очень деликатном этапе… Сейчас мы должны быть максимально осторожными, чтобы не повредить процессу. Но Украина гарантирует, что выполнит всю необходимую с ее стороны работу", - подчеркнула И.Геращенко.

Ранее сообщалось о готовности освободить 309 человек, запрашиваемых ОРДЛО, на 87 удерживаемых украинцев.

21 сентября 2017 года И.Геращенко заявила, что Украина предлагает осуществить обмен заложников находящихся на неподконтрольной территории Донбасса, по формуле "88 на 313". "Украина предлагает немедленно осуществить освобождение. Нам удалось установить 88 наших заложников из списка 144, где они находятся, и мы готовы передать ради их освобождения 313 человек, которых позволяет украинское законодательство, ОРДО/ОРЛО для освобождения украинцев", - заявила она на брифинге в Верховной Раде.

15 ноября во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук обратился к главе России с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и "ЛНР-"ДНР". В.Медведчук заявил российскому лидеру, что Украина готова в рамках обмена пленными освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение удерживаемых в ОРДЛО 74 человек.

"Согласно минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". У Украины на сегодняшний день возникли сложности в выполнении этого принципа, они заключаются в том, что объективно, согласно действующему законодательству, в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении тех лиц, и в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления", - сказал В.Медведчук президенту РФ.

При этом он добавил: "Однако, несмотря на это, сегодня готовы к обмену большое количество людей, и Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. И это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников".