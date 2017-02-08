В полиции рассказали, какой взрывчаткой подорвали машину Шеремета
Автомобиль журналиста Павла Шеремета взорвали самодельной бомбой
Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Вакуленко, передает Эспрессо.TV.
"В атомобиле Subaru имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действие. Взрывное устройство было изготовлено из элементов взрывного устройства промышленного изготовления и имело в своей конструкции цилиндрические поражающие элементы и нарезную втулку запального гнезда противопехотной мины направленного действия МОН 50. Стандартный способ подрыва электродетонатор ЕДП. Самодельное взрывное устройство с помощью минимум двух магнитов крепилось с внешней стороны днища кузова авто под передним левым водительским сиденьем, чтобы зона поражения была у водителя", - рассказал он.