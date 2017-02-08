В полиции рассказали, какой взрывчаткой подорвали машину Шеремета

2017-02-08 17:09

Автомобиль журналиста Павла Шеремета взорвали самодельной бомбой

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Нацполиции Александр Вакуленко, передает Эспрессо.TV.

"В атомобиле Subaru имел место взрыв самодельного взрывного устройства осколочно-фугасного действия с электрическим способом приведения в действие. Взрывное устройство было изготовлено из элементов взрывного устройства промышленного изготовления и имело в своей конструкции цилиндрические поражающие элементы и нарезную втулку запального гнезда противопехотной мины направленного действия МОН 50. Стандартный способ подрыва электродетонатор ЕДП. Самодельное взрывное устройство с помощью минимум двух магнитов крепилось с внешней стороны днища кузова авто под передним левым водительским сиденьем, чтобы зона поражения была у водителя", - рассказал он.

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