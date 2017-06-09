В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

В Верховной Раде Украины (ВРУ) сегодня, 9 июня 2017 года, с 10:00 до 11:00 состоится час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Также ВРУ сегодня в первом чтении рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно улучшения инвестиционных возможностей в сфере производства электроэнергии из альтернативных источников. Кроме того, ВРУ в первом чтении рассмотрит проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно защиты инвестиций и обеспечения деятельности обществ с ограниченной ответственностью). Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада имеет достаточно времени для того, чтобы принять законопроекты по медицинской реформе до конца текущей сессии.

