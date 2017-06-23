В Раде сегодня состоится час вопросов к правительству

В Верховной Раде Украины сегодня, 23 июня 2017 года, состоится час вопросов к правительству. Об этом свидетельствует повестка дня пленарных заседаний, размещенная на сайте Рады. Так, в 10:00 в Раде начнется час вопросов к правительству, а уже на 11 запланировано объявление депутатских запросов. Кроме того, сегодня нардепы рассмотрят один законопроект №2223 "О внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта)". Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №3238-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии в Украине". За документ проголосовали 249 парламентариев. Так, законопроектом предусматриваются дополнения в Налоговый кодекс, которые позволяют изменить подходы к государственному финансированию в области кинематографии и создать эффективные механизмы привлечения частных средств в индустрию. В частности, планируется внесение изменений по определению небенифициарного владельца для урегулирования особенностей работы отрасли кинематографии.

