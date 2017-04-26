В России на два месяца продлили арест украинскому журналисту Сущенко

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом в Twitter сообщил российский адвокат Марк Фейгин. "Лефортовским судом города Москвы журналисту Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей на 2 (два) месяца до 30 июня 2017 года", - сообщил Фейгин.

ранее Фейгин заявлял, что арестованный в России украинский журналист Роман Сущенко с 2015 года находился под наблюдением Федеральной службы безопасности РФ. В частности, по словам адвоката, Сущенко прослушивали и записывали по санкции российского суда. Корреспондента "Укринформа" задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Ему предъявили обвинения в "шпионаже", а также заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Украинская сторона опровергла данную информацию.

