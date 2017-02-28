В России пригрозили "ответными мерами" за блокаду Донбасса

Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что блокада Донбасса "неизбежно ведет к ответным мерам".

Апеллируя к необходимости выполнять минские договоренности, представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов потребовал от Украины "принять меры" по прекращению блокады Донбасса.

"Я призываю Киев принять немедленные действенные меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса. Напомню, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах контактной группы", - цитируют Грызлова "РИА Новости".

"На деле мы наблюдаем расширяющуюся блокаду транспортного сообщения. Такие действия, фактически направленные на экономическую и социальную изоляцию, неизбежно ведут к ответным мерам. Хочу напомнить, что Донбасс - не анклав и не остров. Мы не можем допустить гуманитарной и социально-экономической катастрофы на территориях, население которых превышает население ряда европейских стран", - утверждает Грызлов.

В конце января воины АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные и автосообщения.