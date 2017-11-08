В России утверждают, что Рада собирается проголосовать за разрыв дипотношений с РФ

Верховная Рада Украины на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом якобы сообщили источники в ВР, передает российское издание "Коммерсант". По данным газеты, соответствующую поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат ВР от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. "В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором - надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения - это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", - якобы заявил изданию Винник. Газета также отмечает, что ее источники в ВР убеждены, что за этот шаг проголосуют представители большинства фракций. Кроме того, собеседник в МИД Украины якобы сообщил, что параллельно Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины в России, а потенциальными кандидатами названы Беларусь и Швейцария.

