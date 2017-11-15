В СЕ надеются, что доступ к архивам в Украине будет усовершенствован

Заместитель главы офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко выразила надежду на то, что доступ к архивам в Украине будет усовершенствован.

"Мы стараемся поддерживать проблемные моменты, которые есть в украинском обществе, для того, чтобы улучшить и привести их в соответствие со стандартами Совета Европы. Тут мы говорим о поддержке выполнения Украиной своих обязательств как страны-члена... Мы очень надеемся, что в вопросе архивного дела будет усовершенствован доступ к архивам и это будет общим достоянием для всего общества", - сказала она на международной конференции "Доступ к архивам как часть права на информацию" в среду в Киеве.

Е.Литвиненко также подчеркнула, что архивы - прежде всего культурное наследие и память нации. "Это возможность объективно оценивать свое прошлое, иметь связь с настоящим и принимать объективные решения, планировать будущее", - указала она.