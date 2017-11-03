В Северодонецке убили депутата горсовета

В Северодонецке Луганской области убили главу фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" в местном городском совете Сергея Самарского. Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. "Вчера вечером был убит глава фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия", - сообщил Гарбуз.

В конце сентября в Черкассах убили депутата городского совета Михаила Бинусова. По данным источников, депутата расстреляли из автомата Калашникова, он погиб на месте. Случилось это около гаражей, возле городского кладбища №2. Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что Бинусов ранее сообщал о том, что планировалось покушение на его жизнь. По словам пресс-офицера патрульной полиции, депутата расстреляли поздно вечером в микрорайоне "Лесной".

