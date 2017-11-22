В случае досрочных выборов в Раду Народный фронт могут заменить "Гражданская позиция" и "За життя" - соцопрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы семь политических сил: Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", партии "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция", "За життя", Радикальная партия Олега Ляшко и Объединение "Самопомич".

Как свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в октябре-ноябре текущего года, результаты которого были обнародованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 11,6% респондентов отдали бы свои голоса ВО "Батькивщина" (лидер Юлия Тимошенко), и эта сила набрала бы в парламенте ориентировочно 47 мест из 225 мест.

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" поддержали бы 11,2% респондентов (ориентировочно 45 мест), партию "Оппозиционный блок" (лидер Юрий Бойко) - 7,6% (31 мест), партию "Гражданская позиция" (лидер Анатолий Гриценко) – 7,4% (30 мест), партию "За життя" (лидер Владимир Рабинович) – 6,8% (27 мест), Радикальную партию Олега Ляшко – 5,7% (23 места), Объединение "Самопомич" (лидер Андрей Садовой) – 5,6% (22 места).

Опрос проводили Центр социальных и маркетинговых следований SOCIS, Киевский международный институт социологии, социологическая группа "Рейтинг и Центр Разумкова в период с 28 октября по 14 ноября 2017 года. Было опрошено методом личного интервью 20 тысяч респондентов во всех областях Украины без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 0,7%.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.