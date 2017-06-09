В службу занятости в Киеве обратились почти 20 тыс. человек с начала года

По последним данным Государственной службы статистики Украины, в среднем за 2016 год экономически активное население г. Киева в возрасте 15-70 лет составило 1 млн. 461,6 тыс. человек, уровень экономической активности населения столицы ко всему населению соответствующего возраста составил 66,7%.

Как сообщат отдел информационной работы Киевского городского центра занятости, уровень безработицы, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 6,7% к экономически активному населению в возрасте 15-70 лет и для г. Киев (после Харьковской области) имеет самый низкий показатель в государстве (по Украине - 9,3% ).

"В январе-мае 2017 года на учете в службе занятости г. Киева находилось 19,7 тыс. безработных граждан", - отмечается в сообщении.

Численность занятого населения в возрасте 15-70 лет составляла 1 млн 364,3 тыс. человек. Уровень занятости населения - 62,3% (по Украине - 56,3%).

Несмотря на незначительные нагрузки (на одно свободное рабочее место претендует 1 человек), существует дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда города Киева, ощущается нехватка вакансий для служащих (в среднем на 1 вакансию претендуют 2 служащих, в частности, тех, кто занимал руководящие должности - 4 человека).