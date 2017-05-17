В СНБО уверены, что с введением санкций бюджет России потеряет миллиарды рублей

Из-за введения санкций бюджет Российской Федерации потеряет миллиарды рублей. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, сообщает пресс-служба ведомства. "Российский бюджет ожидаемо недополучит миллиарды рублей в виде налогов в российский бюджет, которые могли бы пойти на финансирование разведок, ФСБ, вооруженных сил, гибридной агрессии против нашего государства", - отметил Петров. Кроме того, он отметил, что санкции касаются не программных продуктов, а физических и юридических лиц, поскольку этого требует законодательство. Он также отметил, что санкции были обусловлены угрозами национальной безопасности. "Когда расследовали атаки на финансовый сектор, которые состоялись в декабре прошлого года, оказалось, что на подавляющем большинстве пораженных машин было установлено российское программное обеспечение", - сообщил он, добавив, что в стране "четвертый год продолжается необъявленная война, и мы не можем себе позволить финансировать, особенно за средства государственного бюджета, программное обеспечение страны-агрессора". По словам Петрова, частный сектор имеет право выбирать, каким программным продуктом пользоваться, и государство не будет вмешиваться в это. "Но мы имеем право на защиту собственного пространства, то есть мы можем вытеснять те компании, деятельность которых считается такой, что угрожает национальной безопасности. Если наш частный сектор поймет, что лучше работать с отечественным программным продуктом, - это будет стимулировать нашу экономику, увеличит нашу добавленную стоимость - вот это будет результат", - добавил он.

